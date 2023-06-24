Tekirdağ'da silah, taş ve sopalı 'yol verme' kavgası: 5 yaralı



Şenol AKSOY/ SARAY (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, trafikte yol verme nedeniyle çıkan ve tabancanın kullanıldığı kavgada 2'si kurşunla 3´ü taş ve sopalarla 5 kişi yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Trafikte yol verme nedeniyle tartışan iki grup arasında kavga çıktı. Polisin devreye girmesiyle kavga büyümeden bitti. Birbirlerinden şikayetçi olmayan taraflar bir süre sonra ilçe çıkışındaki Sefaalan Mahallesi yolu üzerinde karşılaştı. Burada gruplar arasında sopa ve tabancanın kullanıldığı kavga çıktı. Yaşanan arbedede aynı aileden H.K., G.K., G.K. ile karşı taraftan S.F ve R.F., yaralandı.

Olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. 2´si tabanca, diğerleri sopa ve yumruk darbeleriyle yaralanan 5 kişi, Saray Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Saray Şenol AKSOY

2023-06-24 23:04:15



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