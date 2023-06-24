Melek Mosso, Tekirdağ Hıdırellez Şenlikleri'nde konser verdi

Abdullah YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da, Uluslararası Kiraz Festivali'nde Melek Mosso'ya konser verdirdiği için eleştirilen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel´in görevinden istifa etmesinin ardından Mosso, bu kez de Muratlı ilçesinde düzenlenen Hıdırellez Şenlikleri'nde sahne aldı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Belediyesi, bu yıl 57´ncisi düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali´nde şarkıcı Melek Mosso'ya konser verdirdi. Mosso´ya konser verdirdiği için eleştirilen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, görevinden istifa etti. Melek Mosso, bu konserin ardından ardından bu kez de Muratlı Belediyesi tarafından düzenlenen 43´üncü Hıdırellez Şenlikleri´nde sahne aldı. Mosso, söylediği şarkılarla izleyenlere coşkulu anlar yaşattı.
Konserin ardından Muratlı Belediye Başkanı Nabi Tepe, sahneye çıkarak Melek Mosso´ya çiçek verdi. Tepe´nin çiçeği vermesinin ardından, 'Sarılalım mı?' demesi üzerine Mosso, 'Sonra sıkıntı olmasın' karşılığını vermesinin ardından birbirlerine sarıldılar. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN
2023-06-24 23:26:47
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