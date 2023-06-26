Sokak düğününü sonlandırmaya giden polis ekiplerine saldırdılar



Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde sokakta yapılan düğünü gece yarısı sonlandırmaya giden polis ekipleri taşlı, sopalı ve baltalı saldırıya uğradı. Yaşanan arbedede 5 kişi yaralanırken, 10 kişi gözaltına alındı.

Bağlık Mahallesi'nde dün yapılan sokak düğünü gecenin geç saatlerine kadar devam edince mahalleli gürültüyü polise bildirdi. Bölgeye giden polis ekipleri, saatin gece yarısını geçtiği için düğünün sonlandırmalarını istedi. Ancak itiraz eden düğün sahipleri, polis ekiplerine taş, sopa, balta, satır, sandalye ve cam şişelerle saldırdı. Polis, saldırganlara cop ve biber gazı kullanarak müdahale etti. Mahalleye takviye ekipler sevk edildi. Çıkan arbedede 5 kişi yaralandı. Yaralılar, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak burada da yaralıların yakınları polis ekiplerine saldırdı. Saldırganlar, hastanenin acil servisindeki bazı camları kırdı.

Polis ekipleri, olaylara karıştığını belirlediği toplam 10 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Onur KAYA

2023-06-26 13:15:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.