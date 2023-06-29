Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye'nin ihracatının daha fazla artması için görev yapıyoruz



Abdullah YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye'nin ihracatının daha fazla artması, dış ticaret açığının azalması, cari açığın azalması, mal ve hizmetler ihracatının artması hususunda görev yapıyoruz. Aynı zamanda iç piyasada da adil ve rekabetçi piyasa şartlarının oluşmasıyla fahiş fiyat artışlarını engelleyebilmek ve vatandaşımızın sürdürülebilir bir şekilde alım gücünü çok fazla sekteye uğratmayacak bir şekilde refah düzeyini korumaya çalışıyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde AK Parti Tekirdağ teşkilatını ziyaret için kentte geldi. Önce polisevindeki bayramlaşma programına katılan Bakan Bolat, daha sonra AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı binasına geçti. Bakan Bolat'a önceki dönem AK Parti Tekirdağ Milletvekili ve TBMM Başkanı olarak görev yapan Dr. Mustafa Şentop, eşlik etti. Parti binasının bahçesinde düzenlenen bayramlaşma programına katılan Bolat ve Şentop'u, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri, Mestan Özcan, Gökhan Diktaş ve Çiğdem Koncagül ile partililer karşıladı. Bakan Bolat, burada yaptığı konuşmada, Türkiye´nin refah seviyesi için gece gündüz çalışacaklarını belirtti. Bolat, seçim değerlendirmesiyle başladığı konuşmasında bakanlık olarak çok çalışacaklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Görevimiz halkımıza vatanımıza milletimize hizmet etmek. Devletimizi hükümetimizi temsil etmek ve başarılı faaliyetlerle hükümetimizin seçim vaatlerini uygulayarak halkımızın refahının artmasını sağlamak. Sağlık ve huzur içinde yaşamalarını, satın alma güçlerinin artmasını sağlamak, ülkemizin, halkımızın müreffeh yarınlara ulaşmasını sağlamak. Bu konuda gece gündüz 7-24 çalışacağımızdan emin olabilirsiniz. Nitekim hızlı bir şekilde çalışmaya başladık. Bütün kabini üyesi arkadaşlarımız Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hep birlikte hızlı bir şekilde görev yapıyoruz. Bu noktada her zaman sizlerin yanındayız, hizmetinizdeyiz, emrinizdeyiz. Bunu bilin kapımız daima açık, bizler her zaman ulaşabilirsiniz."

`İHRACATIN DAHA FAZLA ARTMASI İÇİN GÖREV YAPIYORUZ'

Bakan Bolat, Türkiye'nin ihracatının daha çok artması için ekip olarak çalıştıklarını belirterek, "Biz Ticaret Bakanlığı olarak öncelikle Türkiye'nin ihracatının daha fazla artması, dış ticaret açığının azalması, cari açığının azalması, mal ve hizmetler ihracatının artması hususunda görev yapıyoruz. Bu konuda gerçekten güçlü bir ekibe sahibiz ve inşallah da hep birlikte başarılı olacağız. Aynı zamanda iç piyasada da adil ve rekabetçi piyasa şartlarının oluşmasıyla fiyat artışlarını engelleyebilmek, fahiş fiyat artışlarını engelleyebilmek ve vatandaşımızın sürdürülebilir bir şekilde alım gücünü çok fazla sekteye uğratmayacak bir şekilde refah düzeyini korumaya çalışıyoruz. Bu noktada biz halkımızın hizmetinizdeyiz. Geçmiş bilgi birikimimizle, tecrübemizle ve güçlü bir bakanlık teşkilatıyla bu görevlerimizi yapacağız." diye konuştu. Konuşmanın ardından Bakan Bolat ile partililer hatıra fotoğrafı çekildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN

2023-06-29 18:22:20



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