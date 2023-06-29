Tekirdağ´da kaçak üretilen 371 ton şarap ele geçirildi

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TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ´ın Şarköy ilçesinde jandarma ekiplerinin bir işletmede yaptığı aramada kaçak üretilen 371 ton şarap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada Şarköy´ün Mürefte Mahallesi'nde bir işletmede kaçak içki üretildiği belirlendi. Jandarmanın işletmede yaptığı aramada kaçak üretildiği belirlenen 371 ton şarap ele geçirildi. Gözaltına alınan işletme sahibi İ.K. ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Nuri ÇAĞLAR

2023-06-29 20:57:09



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