Tekirdağ'dan İstanbul yönüne araç yoğunluğu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Şafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ, (DHA)-KURBAN Bayramı'nın son gününde, Tekirdağ'dan İstanbul yönüne doğru araç kuyruğu oluştu.

Kurban Bayramı tatilinde Trakya ve Çanakkale'nin tatil bölgelerine gidenler, İstanbul'a dönmeye başladı. Bayramın son günü, Tekirdağ'dan İstanbul yönüne doğru trafik oluştu. İstanbul'a sınır Marmaraereğlisi ilçesinde araç kuyruğu, zaman zaman 4 kilometreyi buldu. Polis ve jandarma tedbir alırken, emniyet şeridini kullanan sürücülere ceza kesildi.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Şafak TAŞOYAR

2023-07-01 14:04:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.