Tekirdağ'dan İstanbul yönüne araç yoğunluğu

Şafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ, (DHA)-KURBAN Bayramı'nın son gününde, Tekirdağ'dan İstanbul yönüne doğru araç kuyruğu oluştu.
Kurban Bayramı tatilinde Trakya ve Çanakkale'nin tatil bölgelerine gidenler, İstanbul'a dönmeye başladı. Bayramın son günü, Tekirdağ'dan İstanbul yönüne doğru trafik oluştu. İstanbul'a sınır Marmaraereğlisi ilçesinde araç kuyruğu, zaman zaman 4 kilometreyi buldu. Polis ve jandarma tedbir alırken, emniyet şeridini kullanan sürücülere ceza kesildi.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Şafak TAŞOYAR
2023-07-01 14:04:00
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