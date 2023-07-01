Tekirdağ'daki plajlar bayramın son gününde de doldu

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Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)-TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki plajlarda bayramın son gününde de yoğunluk oluştu.

Tekirdağ'a gelen tatilciler, Kurban Bayramı'nın son gününde de plajları doldurdu. Süleymanpaşa ilçesine bağlı 5 bin nüfuslu Kumbağ Mahallesi'ndeki plajlarda, yoğunluk yaşandı. Jandarma, plajlarda tedbir alıp, devriye attı. Pansiyon ve otellerin dolduğu mahallenin nüfusu ise 150 bine ulaştı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN

2023-07-01 15:16:27



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