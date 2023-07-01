Otomobil, hemzemin geçitte yolcu trenine çarptı

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Onur KAYA/ ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, otomobilin hemzemin geçitte yolcu trenine çarptığı kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, akşam saatlerinde ÇerkezköyÇorlu arasındaki Veliköy Mahallesi´ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. HalkalıKapıkule Yüksek Hızlı Tren Hattı çalışmalarının sürdüğü bölgede, Hakan Şenol´un kullandığı 39 NH 363 plakalı otomobil, Edirneİstanbul seferini yapmakta olan 68015 sefer sayılı yolcu treninin lokomotifine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobildeki hava yastıklarının açılması sonucu sürücü Şenol, kazayı yara almadan atlattı. Otomobilin kaldırılması çalışması nedeniyle 412 yolcusu bulunan tren, yaklaşık 1 saat bekledikten sonra İstanbul´a hareket etti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Onur KAYA

2023-07-01 22:13:21



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