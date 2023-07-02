Bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)-TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü Ahmet Ramazan Taşdemir (29), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 01.30 sıralarında Kayı Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Ramazan Taşdemir'in kullandığı 17 ABD 393 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. İhbarla olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlık ekipleri, Taşdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN
2023-07-02 14:02:47
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