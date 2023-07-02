Tekirdağ'dan İstanbul yönüne araç yoğunluğu

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Şafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ, (DHA)-KURBAN Bayramı tatilinin son gününde, Tekirdağ'dan İstanbul yönüne doğru araç kuyruğu oluştu.

Kurban Bayramı tatilinde Trakya ve Çanakkale'nin tatil bölgelerine gidenler, İstanbul'a dönüşte trafik yoğunluğu oluşturdu. Tekirdağ'dan İstanbul yönüne doğru dün akşam başlayan araç yoğunluğu, tatilin son günü de artarak sürdü. İstanbul'a sınır Marmaraereğlisi ilçesinde araç kuyruğu, yer yer 2 kilometreyi aştı. Polis ve jandarma yoğun nedeniyle kara yolu üzerinde önlem aldı. Kavşaklarda sürücüler dikkatli olmaları yönünde uyarıldı. Emniyet şeridini kullanan sürücülere ise ceza kesildi.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Şafak TAŞOYAR

2023-07-02 14:27:19



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