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Hafif ticari araç devrildi; tatilden dönen aileden 7 kişi yaralandı

DHA

Hafif ticari araç devrildi; tatilden dönen aileden 7 kişi yaralandı


Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde tatilden dönen ailenin içinde bulunduğu hafif ticari aracın devrilmesi ile 5'i çocuk 7 kişi yaralandı.
Kaza, Çerkezköy Tugay Kavşağı'nda meydana geldi. Samsun'da tatil yapıp, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesine dönüşe geçen 5'ü çocuk 7 kişilik ailenin içinde bulunduğu 59 TG 678 plakalı hafif ticari araç, baba Abdurrahman Aydoğdu'nun kontrolden çıkıp, yan yattı. Kazada sürücü, eşi Aygül, çocukları F.A., Y.A., Y.E.A. S. A. ve F.A., yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Onur KAYA
2023-07-02 16:13:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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