TEKİRDAĞ´ın Marmaraereğlisi ilçesinde, kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptığı kazada aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.Kaza, saat 22.30 sıralarında Marmaraereğlisi´nin Kamaradere Mahallesi´ndeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Tekirdağ´dan İstanbul yönüne gitmekte olan Serhan Recep Erenoğlu yönetimindeki 35 AKN 818 plakalı otomobil, kavşakta kırmızı ışığın yanması üzerine beklemeye başladı. Bu sırada arkadan gelen Ramazan Cantürk´ün kullandığı 17 SR 360 plakalı kamyon, hızla otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobilde Nuran Erenoğlu, Aslı Erenoğlu ile çocukları Fatima Kutsal Erenoğlu, Alptuğ Kutsal Erenoğlu, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, kamyon sürücüsü Ramazan Cantürk´ü gözaltına alarak, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)Görüntü dökümü
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-Kazaya karışan araçlar
-Kaza yerinden detaylar
-İtfaiye ekiplerinin araçtan yaralı çıkarması
-Çevredekilerin çocuğu sakinleştirmesi
-Ekiplerin çalışmalar
-Yaralıların ambulansa taşınması
-Kazada yaralanan çocuk
-DetaylarHaber-Kamera: Şafak TAŞOYAR/MARMARAEREĞLİSİ(Tekirdağ), (DHA)-
DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Marmaraereğli Şafak TAŞOYAR
2023-07-04 00:49:09
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