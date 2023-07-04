Marmaraereğlisi'nde bayram tatilinde 5 bin ton çöp toplandı



Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın turistik ilçesi Marmaraereğlisi, 9 günlük Kurban Bayramı tatilde, tatilcilerin akınına uğradı. Belediye Başkanı Hikmet Ata, tatil boyunca yaklaşık 5 bin ton çöp topladıklarını belirterek, bölgeye beklenenden çok ziyaretçi gelince, market ve fırınlarda gıda sıkıntısının yaşandığını söyledi.

Kurban Bayramı tatilinde tatilcilerin akınına uğrayan Marmaraereğlisi'nin 30 bin olan nüfusu yaklaşık 900 bine ulaştı. İstanbul'a sınır olan turistik ilçedeki yazlık konutlar, otel ve pansiyonlar dolarken, günü birlik gelenlerle birlikte ilçe en kalabalık dönemlerinden birini yaşadı. Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, ilçenin 32 kilometrelik sahilinin 30 kilometrelik bölümünün denize sıfır olduğunu belirterek, bu bölümlerde insanların rahatlıkla denize girdiğini söyledi. İstanbul ve Trakya'nın çeşitli kesimlerinden gelen tatilcilerle büyük yoğunluk yaşadıklarını söyleyen Ata, gıda ve çöp sorununun kendilerini zorladığını söyledi. Normal günlerde yaklaşık 70 ton çöp topladıklarını belirten Ata, "Günlük ortalama 450-500 tona yakın çöp topladık. Bayram tatili boyunca topladığımız çöp yaklaşık 5 bin tona yakın. 15 çöp toplama aracımız bulunuyor. Bu araçlar tatil boyunca hiç durmadan aralıksız çalıştı" dedi.

`NÜFUS YOĞUNLUĞU SEBEBİYLE GIDA YETERSİZ KALDI´

Tatil boyunca market ve fırınların açık olmasına rağmen zaman zaman sıkıntı yaşadıklarını anlatan Ata, "Suda biraz sıkıntı çıktı, ekmekte sıkıntı çıktı. Bu kadar fırınlar gece gündüz çalışmasına rağmen çevre ilçelerden ekmek ve su takviyesi yapıldı. Yani nüfus yoğunluğu çok olunca, bazı gıda maddeleri yetersiz kaldı. Marketlerimiz rafları boş kaldı. Esnafımız güzel iş yaptı. İnşallah bir dahaki bayrama daha rahat olur. Binlerce insan günü birlik geliyor. İstanbul, Çorlu, Çerkezköy, Trakya'nın çeşitli kesimlerinde bu kardeşlerimiz de geliyorlar. Tamam misafirimizdir ağırlıyoruz ama çöpleri lütfen sağa sola bakmasınlar. Çöp bidonlarımız var. Onlara koysun veya yanlarına bıraksın. En azından çöpünü bırakacaksa da poşetle beraber bütün bıraksınlar. Cam şişelere kırıp da bırakmasınlar" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR

2023-07-04 11:05:29



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