Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Tekirdağ'da tekneleri alabora olan 4 kişiyi, liman personeli kurtardı

        DHA txt
        Giriş: 08.07.2023 - 17:52
        Tekirdağ'da tekneleri alabora olan 4 kişiyi, liman personeli kurtardı

        Abdullah YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ters dalgaya denk geldikleri için tekneleri alabora olan 4 kişi, Asyaport Liman personeli tarafından kurtarıldı.

        Olay, Süleymanpaşa ilçesi Barbaros Mahallesi balıkçı barınağı açıklarında meydana geldi. İçinde 4 kişinin olduğu tekne ters dalgaya denk gelip alabora oldu. Teknedeki yolcular, bu sırada can yeleklerini giyip suyun yüzeyinde yardım bekledi. Yolcuları gören bölgedeki Asyaport Limanı görevlileri, tekneleriyle yardıma gitti. Görevliler, 4 kişiyi bota alıp sahile çıkardı. Ambulansla hastaneye kaldırılan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN

        2023-07-08 17:51:30

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Perinthos Antik Kenti'ndeki tiyatronun oturma sıralarına ait izler bulundu
        Perinthos Antik Kenti'ndeki tiyatronun oturma sıralarına ait izler bulundu
        Tekirdağ'da 'terör' propagandasına 9 gözaltı
        Tekirdağ'da 'terör' propagandasına 9 gözaltı
        Tekirdağ'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
        Tekirdağ'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
        4 yıl önce ikiye bölünen otomobilden yaralı kurtuldu; otomobil çarpmasıyla öldü
        4 yıl önce ikiye bölünen otomobilden yaralı kurtuldu; otomobil çarpmasıyla öldü
        Marmaraereğlisi'nde bayram tatilinde 5 bin ton çöp toplandı
        Marmaraereğlisi'nde bayram tatilinde 5 bin ton çöp toplandı
        KAMYON, KIMIZI IŞIKTA BEKLEYEN OTOMOBİLE ÇARPTI; AYNI AİLEDEN 4 YARALI
        KAMYON, KIMIZI IŞIKTA BEKLEYEN OTOMOBİLE ÇARPTI; AYNI AİLEDEN 4 YARALI