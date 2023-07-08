Tekirdağ'da tekneleri alabora olan 4 kişiyi, liman personeli kurtardı

Abdullah YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ters dalgaya denk geldikleri için tekneleri alabora olan 4 kişi, Asyaport Liman personeli tarafından kurtarıldı.

Olay, Süleymanpaşa ilçesi Barbaros Mahallesi balıkçı barınağı açıklarında meydana geldi. İçinde 4 kişinin olduğu tekne ters dalgaya denk gelip alabora oldu. Teknedeki yolcular, bu sırada can yeleklerini giyip suyun yüzeyinde yardım bekledi. Yolcuları gören bölgedeki Asyaport Limanı görevlileri, tekneleriyle yardıma gitti. Görevliler, 4 kişiyi bota alıp sahile çıkardı. Ambulansla hastaneye kaldırılan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN

2023-07-08 17:51:30