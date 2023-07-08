Çorlu tren kazasında ölen 25 kişi anıldı

Mehmet YİRUN/ ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği, 328 kişinin de yaralandığı tren kazasının 5'inci yıldönümünde, hayatını kaybedenler anıldı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı'ya gitmek için hareket eden, 362 yolcu ve 6 personelin bulunduğu tren, 8 Temmuz 2018'de Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak devrildi. Kazada 7'si çocuk 25 kişi yaşamını yitirdi, 328 kişi de yaralandı. Kazanın 5'inci yılında, hayatını kaybedenler Sarılar Mahallesi'nde, ölenler için yapılan anıtın önünde anıldı. Kazada yakınları, ölenlerin fotoğraflarını taşıyıp, anıt ve bölgeden geçen rayların üzerine karanfiller bıraktı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından aileler adına kazada kızı Bihter Bilgin, kardeşleri Emel Duman, Derya Kurtulmuş ve 6 aylık yeğeni Beren Kurtulmuş'u kaybeden Zeliha Bilgin konuştu. Adalet istediklerini ve 5 yıldır adalet aradıklarını belirten Bilgin, "Söyleyecek o kadar çok şey varken söyleyememenin anıdır bu. Unutmadığınız, unutturmadığınız için herkese çok teşekkür ediyorum. 2018'de, 1826 gün önce Uzunköprü'den kalkan, Çorlu'da hayat yolculuğu son bulan kara tren çocukların pembe rüyalarını süsleyen tren miydi suçlu olan? Yoksa altyapısı olmadan trene yürüme koş mu diyen? Bakım incelemesi yapılmayan, sinyalizasyonu çalışmayan ve yol bekçisi olmayan, genel müdürü, mühendisi aldığı sorumluluğu bilmeyen işini bilmezlerin saltanın sürdüğü 25 cana mezar olan kara tren. Hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam edip siyasetin gücü altında ezilen kara tren. Biz bir oldukça bu yapılanların, adaletsizliğin hesabını hep birlikte soracağız" diye konuştu. Anmaya katılanlar daha sonra ayrıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2023-07-08 19:11:28