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        Tekirdağ'da bariyere çarpan otomobil alev aldı; sürücü öldü

        DHA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 14:42
        Tekirdağ'da bariyere çarpan otomobil alev aldı; sürücü öldü

        Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesi TEM Otoyolu'nda  kontrolden çıkarak bariyere çarpan otomobil alev aldı. Kazada sürücü Yusuf Çelik (39), hayatını kaybetti.

        Kaza, TEM Otoyolu'nun Çorlu gişeler mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan Edirne yönüne giden Yusuf Çelik'in kullandığı 34 DYS 431 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyere çarptı. Takla atıp ters dönen otomobil alev alarak yanmaya başladı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek araçtaki yangını söndürdü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise demir yağınına dönen otomobildeki sürücü Yusuf Çelik'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Çelik'in cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.(DHA)  DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN

        2023-07-10 14:41:52

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