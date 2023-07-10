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        Malkara'da 60 dönüm ekili buğday alev alev yandı

        DHA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 22:33
        Malkara'da 60 dönüm ekili buğday alev alev yandı

        Murat YAYIN/ MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde çıkan yangında 60 dönüm ekili buğday alev alev yandı.

        Yangın, akşam saatlerinde Malkara´nın Yeni Mahallesi Gerçem Çeşmealtı mevkisindeki buğday ekili tarlada çıktı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangında alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek Emin Yılmaz´a ait 100 dönümlük buğday ekili alanı sardı. Bölgeden yükselen dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile Orman İşletme Müdürlüğü´ne ait arazözler sevk edildi.

        Yangına çevreden gelenler de traktör ve iş makineleri ile müdahale etmeye çalışırken tarla sahibi ile o sırada yoldan geçenler de destek olmaya çalıştı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu yangın, güçlükle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında buğday ekili 60 dönümlük alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)  DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Malkara Murat YAYIN

        2023-07-10 22:32:47

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