Yerli ve milli ayçiçeği tohumundan bu yıl ilk mahsul alınacak

Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)TEKİRDAĞ´da, Trakya Kalkınma Ajansı, Trakya Tohumcular Derneği (TRAKTOD) ile Tarım ve Orman Bakanlığı´nın ortaklaşa yürüttüğü yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumu bu yıl ilk mahsulünü verecek.

Trakya Kalkınma Ajansı iş birliğinde Türkiye´nin tohumda dışa bağımlılığını azaltmak için Trakya Tohumcular Derneği ve Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte hibrit ayçiçeği projesi gerçekleştirdi. Tamamı Türk tohum ıslahçıları tarafından üretilen hibrit ayçiçeği tohumuyla yapılan denemelerin ardından bu yıl ilk hasat yapılacak. Erken ekim tarlalarını ziyaret eden Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve TRAKTOD Başkanı Ziraat Yüksek Mühendisi İbrahim Toruk, tarladaki yerli ve milli hibrit ayçiçeğinin gelişimini inceledi.

'5 BİN 500 ÇİFTÇİYE TOHUM DESTEĞİ SAĞLANDI'

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, "Trakya Kalkınma Ajansı ve Tarım Bakanlığı ile beraber üretmiş olduğumuz yerli ve milli hibrit ayçiçeğimizin, ekim alanlarındayız. 2022-2023 ekim döneminde yaklaşık 5 bin 500 çiftçimize 60 bin dekarda 4-5 bin tohum dağıtarak, Trakya çiftçimize yüzde 75´i hibeli TEKAP projesi kapsamında dağıtmıştık. Projemizin amacı Trakya ve Türkiye´de yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohum kullanımını artırmak Türkiye´de bulunan yabancı firmalarımıza karşı da çiftçimizi hem fiyat açısından hem kalite açısından rekabet edebilir bir seviyeye getirmek istiyoruz. Bundan 2 sene önce bu tohumlarımızın denemesi yapılmış geçen sene başarıyla yaklaşık 10 ilimizde üretimleri yapılmıştı. Bu sene yaklaşık 18 ilimizde yerli ve milli Trakyalı tohum şirketlerimizin üretmiş olduğu tohumu, 5 bin 500 çiftçimize, 60 bin dekarda üretim alanına sahip olmak şekliyle vermiştik. Bu tarlamızda hem çıkışları nasıl, dolulukları nasıl, verimliliği nasıl diye inceleme gerçekleştirdik" dedi.

`TÜRKİYE´NİN DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALACAK´

Trakya Tohumcular Derneği (TRAKTOD) Başkanı Ziraat Yüksek Mühendisi İbrahim Toruk, "Türkiye´de maalesef yüzde yüz dışa bağımlı olduğumuz hibrit ayçiçeği tohumu çeşitliliği ile ilgili kampanya başlatmıştık. Gerçekten büyük bir miktarda, belki de tarihinde ilk defa bu kadar büyük bir miktarda yüzde yüz Türk ıslahçıların geliştirmiş olduğu hibrit ayçiçeği tohumlarını iki çeşit olarak Trakya genelinde 60 bin dekar alanda 5 bin 500 çiftçimize dağıttık. Bu hem Türk tohumculuğu açısından hem dernek üyesi firmalarımız açısından çok önemliydi. Bugün Trakya´da bir kuraklık yaşıyoruz, gerçekten son birkaç gün içerisinde yağmur yağmasaydı geç ekimlerde çok kötü durumdayız ayçiçeği ürününde ama burada sağ olsun hem çiftçimizin hem de bizim firmalarımızdan birinin çeşidinin kuraklığa dayanıklı olduğunu görüyoruz. Bütün şu anda firmalar olarak, dernek olarak, Kalkınma Ajansı olarak ekim yapan çiftçilerimizi tek tek takip ediyoruz. Gidip tarlalarını ziyaret ediyoruz, sorunlarımızı tespit ediyoruz, artı yönlerimizi tespit ediyoruz. Önümüzdeki yıllara hem Türk tohumculuğu adına hem bölgemiz açısından hem de devletimizin harcadığı parayı boşa çıkarmamak için bir seferberlik başlattık" diye konuştu.

`BU SENE REKOR KIRACAK´

Bu yıl ilk defa yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumunu eken çiftçi Yılmaz Kaymaz `´Bu arazim benim köyün aşağı yukarı en zayıf arazilerinden biri, benim başka bir yerde de arazim var. Benim 5 sıralı bir makinem var, bu zayıf araziye göre bu ayçiçeği çeşidi şu anda köyde bir numara diyebilirim. Arkadaşlar, kim varsa köyde kuraklıkta kendini bozmayan bir çeşit bu. Yaprakları hiçbir zaman solmadı, köyde başka ayçiçeklerini de gezelim bu kadar boy yapan başka ayçiçeği göremezsiniz şu anda bu dönemde. Diğer yabancı firmaların ayçiçeklerine göre çok büyük bir performans sağladı bu sene bu ürün. Bu kuraklığa göre tabi, yağış olsaydı bilemem, ben daha bu sene yeni ekiyorum bunu ve bu ayçiçeği bizim yerli ayçiçeğimizin bu sene rekor kıracağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN

2023-07-13 12:48:09