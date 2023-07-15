Tekirdağ'da 'göçmen kaçakçılığı'na 13 tutuklama

Abdullah YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da, son 1 haftada göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekirdağ ve ilçelerinde, 7-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 193 kaçak göçmen ile organizatörlük yaptığı tespit edilen 14 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN

2023-07-15 12:22:40