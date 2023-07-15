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        Tekirdağ'da TIR ile kamyon çarpıştı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 16:50
        Tekirdağ'da TIR ile kamyon çarpıştı

        Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde dorsesi bulunmayan TIR ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 15.00 sıralarında Namık Kemal Bulvarı Kumlugeçit Kavşağı´nda meydana geldi. Martin Raıskub´un kontrolünü kaybettiği, dorsesi bulunmayan 5 SU 8036 Çekya plakalı TIR, karşı şeride geçerek, Şehmuz Okay'ın kullandığı 77 ABC 920 plakalı kamyon ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyon kontrolden çıkarak, yol kenarında park halinde bulunan TIR´ın dorsesine çarptı. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü Şehmuz Okay, gelen sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan TIR sürücüsü Martin Raiskub ise ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Onur KAYA

        2023-07-15 16:49:05

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