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        Tekirdağ'da orman yangını

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 17:28
        Tekirdağ'da orman yangını

        Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.

        Malkara ilçesinde bugün saat 16.00 sularında Deveciköy Kuştepe mevkisinde orman yangını çıktı. Yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Müdürlüğü'ne bağlı 15 arazöz ile Malkara ilçesi ile çevre illerden çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Malkara Murat YAYIN

        2023-07-17 17:27:43

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