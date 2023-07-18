TEKİRDAĞ'DA ORMAN YANGINI (3)

'YANGIN ŞU ANDA HAVANIN DA ETKİSİYLE ENERJİSİNİ KAYBETMİŞ DURUMDA'Mehmet YİRUN-Murat YAYIN-Şafak TAŞOYAR/MALKARA,(Tekirdağ)(DHA)-Tekirdağ'ın Malkara ilçesi DeveciköyKuştepe mevkisi arasında çıkan orman yangını devam ederken, bölgeye gelen AFAD Başkanı Yunus Sezer, gazetecilere açıklama yaptı. Yangının, havanın da etkisiyle enerjisini kaybettiğini belirten Sezer, şöyle konuştu:

"Hatay Belen'den geliyorum. Bugün Tarım Bakanımız da açıklama yaptı. Çok şükür Hatay'daki yangını iki günlük yoğun çalışmanın ardından kısmi olarak kontrol altına aldık. Buradaki yangın tabii ki büyük bir yangındı, bizleri korkuttu. Oradan buraya geldik. İçişleri Bakanımız ve Tarım Bakanımız buradaki olayı başından beri yoğun bir şekilde takip ediyorlar. Bu noktada Cumhurbaşkanımıza da sürekli bilgi aktarılıyor. Hem buradaki yerel imkanları hem de çevre illerdeki araç gereç imkanlarını kullandık. İstanbul ve diğer çevre illerden buraya takviyeler yapıldı. Hava araçları da söndürmeye katıldı. 2 uçak, 2 helikopter Çanakkale'deki yangına rağmen buraya takviye olarak geldiler. Yangın şu anda havanın da etkisiyle enerjisini kaybetmiş durumda. İnşallah yarın daha hızlı bir şekilde mesafe alınır diye düşünüyorum, geçmiş olsun diyorum." Görüntü Dökümü:

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-AFAD Başkanı Sezer'in gelişi

-AFAD Başkanı Sezer'in açıklaması

-Detay görüntüler

DHA-Gündem Türkiye-Tekirdağ / Malkara Mehmet YİRUN-Murat YAYIN-Şafak TAŞOYAR/MALKARA,(Tekirdağ)(DHA)

2023-07-18 01:00:04