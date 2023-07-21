Tekirdağ'da kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Şafak TAŞOYAR / MARMARAEREĞLİSİ (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Marmaraereğlisi ilçesi Sultanköy Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul'dan Edirne'ye seyreden, Eniz D.'nin kullandığı 22 ACM 830 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta geçerek, Semra D. idaresindeki 34 UZZ 80 plakalı otomobile çarptı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri trafiği kontrollü sağlarken, ambulanslar ise yaralılara müdahale etti. Kazada, Semra D.'nin otomobilinde yolcu olarak bulunan Safiye Erden'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Semra D. ve yolcu Refiye E. ile diğer aracın sürücüsü Eniz D. ve Fatih G. ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi ile Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalioğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Marmaraereğli Şafak TAŞOYAR

2023-07-21 10:58:19