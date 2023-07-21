Çorlu´da kamyonetin çaptığı yaya öldü; kaza kamerada

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ´ın Çorlu ilçesinde yolun emniyet şeridi bölümünde yürürken kamyonetin çarptığı Metin Söğüt (53), hayatını kaybetti. Kamyonetteki 2 kişinin de yaralandığı kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Yenice Mahallesi Demirkaya mevkisinde meydana geldi. Mert Ö.´nün kullandığı 17 FZ 600 plakalı kamyonet, yolun güvenlik şeridinde yürüyen Metin Söğüt´e çarptı. Kamyonet, su kanalına düşüp, sete çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Metin Söğüt´ün yapılan kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan kamyonet sürücüsü Mert Ö. ile yanındaki kişi, Çorlu Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Söğüt´ün cansız bedeni de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çorlu İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Türk de olay yerine gelerek bilgi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2023-07-21 12:32:18