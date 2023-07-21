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        Otobüsün çarptığı motosikletin sürücü öldü, eşi yaralandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 12:56
        Otobüsün çarptığı motosikletin sürücü öldü, eşi yaralandı

        Şenol AKSOY/SARAY(Tekirdağ), (DHA)-TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde yolcu otobüsünün çarptığı motosikletin sürücüsü Nazif Akman (54) hayatını kaybetti, eşi Sevda Akman (49) yaralandı.

        Kaza, saat 08.30 sıralarında Saray'ın Çukuryurt Mahallesi ışıklı kavşakta meydana geldi. Çerkezköy istikametine giden Murat V.'nin kullandığı 59 KS 338 plakalı yolcu otobüsü, kavşakta Nazif Akman'ın kullandığı 59 KL 150 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletten düşen çiftten Nazif Akman, olay yerine hayatını kaybetti, eşi Sevda Akman yaralandı. Akman, gelen sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Nazif Akman'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Saray Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Görgü tanıkları, motosiklete çarpan yolcu otobüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığını iddia etti. Gözaltına alınan otobüs sürücüsü Murat V. ile ilgili soruşturma sürüyor.(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Saray Şenol AKSOY

        2023-07-21 12:55:35

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