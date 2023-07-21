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        Tekirdağ´da kavşaktaki iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı (2)

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 13:29
        Tekirdağ´da kavşaktaki iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı (2)

        ÖLÜ SAYISI 2'YE ÇIKTI, KAZA KAMERADA

        Tekirdağ´ın Marmaraereğlisi ilçesinde kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 2´ye yükseldi. Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalioğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Refiye E., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Marmaraereğli Şafak TAŞOYAR

        2023-07-21 13:28:43

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