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        TEKİRDAĞ'DA KAĞIT FABRİKASINDA YANGIN

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 06:27
        TEKİRDAĞ'DA KAĞIT FABRİKASINDA YANGIN

        TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde bir karton fabrikasının hurda kağıt bölümünde çıkan yangın kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları sürüyor.Yangın, gece saatlerinde ilçeye bağlı Ulaş mahallesinde faaliyet gösteren karton fabrikasının  hurda kağıtların depolandığı alanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören  fabrika çalışanları, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevre ilçe itfaiye ekiplerinin de söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, yaklaşık 4 saat sonra kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin yangında soğutma çalışmaları sürüyor. (DHA)Görüntü dökümü:

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        -Fabrikadan görüntü 

        -Yanan bölümden görüntü 

        -İtfaiye ekiplerinin  çalışması Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ERGENE,(Tekirdağ)(DHA)

         DHA-Gündem Türkiye-Tekirdağ / Ergene Mehmet YİRUN/ERGENE,(Tekirdağ)(DHA)

        2023-07-22 06:26:40

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