Sahil Güvenlik botundan `Sıcak havada denize girmeyin´ anonsu

Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ´ın Marmaraereğlisi ilçesinde hava sıcaklığının yoğun olarak hissedildiği öğle saatlerinde denize girenler, Sahil Güvenlik Komutanlığı botundan yapılan anonsla uyarıldı. Anonsta, "Değerli vatandaşlarımız, bölgemizde oluşan sıcak hava koşulları nedeniyle bu saatlerde denize girilmesi tehlikelidir" denildi.

Marmara Bölgesi´ni etkisi altına alan bunaltıcı sıcaklar nedeniyle Tekirdağ´ın turistik ilçesi Marmaraereğlisi´nde günübirlik tatilcilerle birlikte sahillerde yoğunluk oluştu. İstanbul´un yakın bir noktada olan ilçede Sahil Güvenlik Komutanlığı denizde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de karara önlem aldı.

Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı ilçede hissedilen bunaltıcı sıcaklık nedeniyle, güneş ışınlarının en dik geldiği öğle saatlerinde denize girilmemesi için Sahil Güvenlik Komutanlığı ile jandarma ekipleri tarafından uyarı anonsları yapıldı. Sahil Güvenlik botundan yapılan anonslarda, "Değerli vatandaşlarımız, bölgemizde oluşan sıcak hava koşulları nedeniyle bu saatlerde denize girilmesi tehlikelidir. Can güvenliğiniz adına uyarıları dikkat almanız önemle rica olunur. Sahil Güvenlik Komutanlığı, iyi günler diler" ifadeleri kullanıldı.

Marmaraereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de araç megafonundan yaptığı anonslarda, denize girenlerden değerler eşyalarını açıkta bırakmamalarını istedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR

2023-07-22 15:29:01