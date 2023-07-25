Tekirdağ'da hatalı sollama kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Murat YAYIN/ MALKARA, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, otomobili ile önünde seyreden otomobili sollarken kaza yapan Fevzi Özel (35) hayatını kaybetti. Kazada iki araçtaki 7 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı Kadıköy Mahallesi D-100 kara yolunda meydana geldi. Edirne'nin Keşan ilçesinden, Malkara istikametine 22 HH 019 plakalı otomobili ile seyir halinde ilerleyen sürücü Fevzi Özel, iddiaya göre aynı yönde ilerleyen BV 99 PUF Romanya plakalı, Romanya uyruklu A.F.'nin kullandığı otomobili sollamak isterken arkadan çarptı. Kazada 2 araç da refüjlere çarparak hurdaya döndü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin hurdaya dönen otomobilden çıkardığı sürücü Fevzi Özel´in hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada aynı otomobilde yolcu olarak bulunan B.D. ile diğer araçtaki Romanya uyruklu sürücü A.F., F.A., Z.R.,F.G., F.V., K.K. de yaralandı. Yaralılar gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Malkara Murat YAYIN

2023-07-25 13:43:13