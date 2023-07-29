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        Yaz ishali pusuda

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 11:18
        Yaz ishali pusuda

        Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Doğan, aşırı sıcaklar nedeniyle çocuklarda yaz ishali görülmeye başladığını belirterek, "Şimdi yaz ishalleriyle daha sık karşılaşmaktayız. Özellikle evde hazırlanmış ürünlerin açıkta bırakılması ve sonrasında tekrar tüketilmesi, örneğin pilav, mayonez, yumurta gibi gıdalar bozulmaya daha eğilimli gıdalardır. Bir sonraki tüketimde birikmiş bakteriler tarafından ishal bulantı, kusma gibi şikayetlere neden olabilir" dedi.

        Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Doğan, kavurucu sıcaklıkta özellikle çocuklarda ishal hastalıklarının arttığını belirterek, hijyen ve gıda tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Doğan, "Şimdi yaz ishalleriyle daha sık karşılaşmaktayız. Yaz ishallerinin belli sebepleri var. Bunlardan bir tanesi gıdaların raf ömrünün kısalması. Özellikle evde hazırlanmış ürünlerin açıkta bırakılması ve sonrasında tekrar tüketilmesi, örneğin pilav, mayonez, yumurta vesaire gibi gıdalar bozulmaya daha eğilimli gıdalardır. Bir sonraki tüketimde birikmiş bakteriler tarafından ishal bulantı, kusma gibi şikayetlere neden olabilir. Bu nedenle hazırlanmış olan gıdaların buzdolabında saklanması, mümkünse tek seferde tüketilmesini önereceğiz. Bunun dışında sebze ve meyve tüketimi haliyle yazda artmakta. Özellikle sebzelerin ve meyvelerin uygun şekilde yıkanması, temizliğinin yapılması ve sonra tüketilmesini öneriyoruz. Yazın hava sıcaklığının artması nedeniyle parklarda, bahçelerde, dışarılar daha fazla zaman geçirilmekte. Bu da ellerin kontamine olmasına neden olmakta. Bu nedenle de yine el hijyeni dikkat edilmesi gereken önemli bir husus. Mutlaka herhangi bir aktiviteden sonra ellerine uygun şekilde yıkanmasını, temizlenmesini öneriyoruz" dedi.

        'HAVUZ VE DENİZE DİKKAT'

        Havuz ve deniz suyuna dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Doğan, "Özellikle site havuzlarının daha yakın takip edilmesi gerekmekte. Bunların periyodik bakımları var. Mutlaka site yönetimleri tarafından bakımların yapılması ve düzenli klor ölçümlerinin yapılması gerekmekte. Denizde geçirilen sürede dikkat edilmesi gereken diğer bir husus. Denizde uzun süre geçirilmesi bu zaman zarfında da deniz suyunun biraz fazla yutulması yine yaz ishallerine neden olabilmekte. Hava sıcaklıkları normallerin üzerinde ve aşırı sıcaklıklar görülmekte. Güneş ışınlarının dik geldiği vakitlerde denizde veya havuzda uzun süre vakit geçirilmesi, kalp damar, hipertansiyon gibi hastalığı olan kişilerde can kayıplarına dahi neden olabilir. O nedenle bu ileri yaş grubunda olan ve altta yatan, eşlik eden hastalığı olan kişilerin bu saat diliminde güneşe çıkmamalarını önermekteyiz. Aşırı sıcaklarda güneşe çıkmayacağız, yeterli sıvı alacağız. Özellikle yaz mevsiminde terleme yoluyla vücut aşırı miktarda sıvı kaybetmekte. Yine kalp damar hastalığı olan kişilerde de sıvı kaybına bağlı olarak birtakım hayati tehdit eden durumlarla karşılaşabilmekteyiz. Yeterli miktarda sıvı alacak" diye konuştu. (DHA)DHA-Sağlık Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR

        2023-07-29 11:17:51

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