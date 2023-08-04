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        Ayçiçeğinde verim kaybı tespit çalışması

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 12:44
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        Ayçiçeğinde verim kaybı tespit çalışması
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        Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, aşırı sıcaklar nedeniyle ayçiçeğinde yaşanan verim kaybının tespiti için çalışma başlattı.

        Türkiye'nin yağlık ihtiyacının önemli bölümünün karşılandığı Trakya'da üreticinin 'sarı gelin' olarak adlandırdığı ayçiçeği, aşırı sıcaklar nedeniyle gelişim gösteremedi. Tekirdağ'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kuraklık nedeniyle ayçiçeğinde yaşanan verim kayıplarını belirlemek için tespit çalışması başlattı. Müdürlükten yapılan açıklamada, "İklim değişikliğinin getirdiği abiyotik stres faktörleri bitkisel üretim üzerinde olumsuz etkileri devam etmektedir. İlimiz ayçiçeği ekili alanlarında kuraklık nedeni ile oluşan verim kayıplarının tespit edilmesi amacıyla il ve ilçe müdürlüğümüz teknik  personelleri saha çalışmalarına devam etmektedir. Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Ürün Masaları biriminden ve Edirne Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden konu uzmanları saha çalışmalarımıza eşlik ettiler. İl genelinde 11 ilçemizde konuya kuraklıktan etkilenen alanlara ilişkin ön tespit çalışmalarımız devam etmektedir,  muhtarlıklar ve üreticilerimizden gelen başvuruların ilçe müdürlüklerimizce alınarak raporlanması, ilçe düzeyinde kuraklıktan etkilenen alanların hasat öncesi sahada kontrollerine edilmektedir" denildi.

        Açıklamada, kuraklık etkisine ilişkin Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ve Edirne Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden ayrıntılı rapor talep edildiği ve çalışmaların sonunda elde edilecek zarar kayıplarının valilik ve bakanlığa sunulacağı belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN

        2023-08-04 12:43:23

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