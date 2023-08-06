Tekirdağ´da şenlikte karpuz kuyruğu

Abdullah YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ Süleymanpaşa Belediyesi´nin düzenlediği Ferhadanlı Karpuz Şenliği´nde, vatandaş ikram edilen karpuzdan alabilmek için uzun kuyruk oluşturdu.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 2´ncisi düzenlenen Ferhadanlı Karpuz Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu. Şenlikte ikram edilen karpuz, beyaz peynir ve lokmadan alabilmek için vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu. İkramın ardından düzenlenen ve 20 kişinin katıldığı karpuz yeme yarışmasında 2 kiloluk karpuzu en hızlı yiyen Numan Çakır birinci oldu.

ZARA SAHNE ALDI

Şenlikte sahne alan şarkıcı Zara, verdiği konserde, vatandaşlara coşkulu anlar yaşattı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, kırsal mahallelerde şenlikler düzenlediklerini belirterek, "Önce Karacakılavuz Keşkek Şenliği´ne başladık, sonrasında ise Ferhadanlı Karpuz Şenliği yapalım dedik. Ferhadanlı bizim için çok önemli bir yer. Tekirdağ´ın bir çok yerinde karpuz yetişir ama Ferhadanlı´nın karpuzu, gelen misafirlerimiz bunu hissedecekler; tadı, lezzeti, sululuğu çok farklı. Bir de Ferhadanlı halkı çok çalışkan. Yöresel olarak çok değişik ürünler üretiyorlar; peynirinden, eriştesine, balına kadar. Kırsaldaki bu bizim değişik yörelerimizde olan özel ürünlerimizi kendilerine tanıtalım ve kırsal mahallelerimize değer katalım" dedi. (DHA) DHA-Kültür Sanat Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN

2023-08-06 00:09:29