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        Yalakta yıkanıp, mahalledeki su sorununa tepki gösterdi

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 14:56
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        Yalakta yıkanıp, mahalledeki su sorununa tepki gösterdi
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        Şenol AKSOY-Onur KAYA/SARAY(Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'da Metin Emre Yeniay, yaşadığı mahalledeki su sorununa dikkat çekmek için Büyükşehir Belediyesi'nin hayvanlar için yaptırdığı yalakta kıyafetleri ile duş alıp, duruma tepki gösterdi.

        Saray ilçesi 900 haneli Küçükyoncalı Mahallesi'nde yaz aylarında yaşanan su kesintisine tepki gösteren Metin Emre Yeniay, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin hayvanlar için yaptırdığı yalakta kıyafetleri ile yıkandı.

        'EVİMDE ALAMADIĞIM DUŞU ALMAK İÇİN GELDİM'

        Bu yıl aşırı sıcaklar nedeniyle su sorununun dayanılmaz bir noktaya ulaştığını belirten Metin Emre Yeniay, "Mahallemizde yaşanan su sıkıntısına dikkat çekmek istedim. Buraya evimde alamadığım duşu almak için geldim. Yöneticiler ile mevcut su kuyularının yetersizliğini görmezden gelip gerekli çalışmaları sağlamayan bürokratlarımızı özellikle bu günlerde evimde bir hafta misafir etmeye hazırım. Hayvancılık ve çiftçilik yapılmayan evimde bile 1 haftanın nasıl geçtiğini görmelerini isterim. Tarlasından balya çekip evinde banyo yapamayan çiftçimizin, taşıdığı sular ile hayvanlarını susuz bırakmamaya çalışan hayvancımızın, sabahın 5'inde çeşme başında bekleyip, evindeki çamaşırı, bulaşığı yıkamaya çalışan ev kadınlarımızın halini ise ancak onlarla birlikte bu eziyeti çekerek anlayabilirsiniz" dedi.

        'AFRİKA'DA YAŞAYANLARI GEÇTİK'

        Mahalle halkından Özgen Erkiş ise "Sabahın köründe kalkıp, çamaşır yıkamaya çalışıyoruz. Yıllardır bu mahallede su sorunu var; Afrika'da yaşayanları geçtik" diye konuştu. Mahalle muhtarı İrfan Gündüz de su sorununun çözümü için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) yetkilileri ile görüştüğünü söyledi. TESKİ yetkilileri ise mahalleye yapılan 400 tonluk su tankının 1 hafta içinde devreye alınarak, su sorununun çözüleceğini belirtti. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Saray Şenol AKSOY-Onur KAYA

        2023-08-06 14:55:32

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