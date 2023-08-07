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        Tekirdağ'da fabrika yangını

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 16:20
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        Tekirdağ'da fabrika yangını
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        Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Yangını söndürmek için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, saat 15.30 sıralarında Çerkezköy Veliköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kimya fabrikasında çıktı. Henüz belirlenmeyen bir nedenle çıkan yangında, alevler kısa sürede tüm tesisi sardı. Dumanlar gökyüzünü kaplarken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Onur KAYA

        2023-08-07 16:19:46

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