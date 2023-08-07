Kalp krizinden hayatını kaybeden polis memuru için Tekirdağ'da tören

Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)-TATİL için gittiği Balıkesir'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Haydar Kemeç (41), düzenlenen tören sonrası memleketi Çorum'a uğurlandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru evli ve 2 çocuk babası Haydar Kemeç, yıllık izinde tatile gittiği Balıkesir'in Edremit ilçesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kemeç için Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene; Kemeç'in eşi Ayşenur, oğlu Muhammet Ali, annesi Güleser, babası Zeynal Kemeç, Vali Aziz Yıldırım, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül ile emniyet personeli katıldı. Kemeç'in gözyaşlarına boğulan eşi ile oğlunu, polisler teselli etmeye çalıştı. Kız kardeşi İnci Çetinkaya da Kemeç'in tabutuna sarılıp, ağladı. Kemeç'in cenazesi, duaların okunmasının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Çorum'a uğurlandı.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN

2023-08-07 17:47:25