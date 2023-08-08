SMA'lı Hulusi'nin annesi: Gözümüzün önünde eriyip ölmesini istemiyorum

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'da SMA Tip 2 teşhisi konulan 16 aylık Hulusi Sert için valilik onaylı yardım kampanyası başlatıldı. Oğlu için herkesi desteğe çağıran Remziye Sert (27), "Bebeğimin günden güne gözümüzün önünde daha fazla eriyip, ölmesini istemiyorum" dedi.

Malkara'da fabrika işçisi Mustafa Sert (29) ile Remziye Sert'in 2 oğlundan Hulusi Sert'e, 10 aylıkken SMA Tip 2 teşhisi konuldu. Bunun üzerine Sert ailesi, çocuklarının 2,5 milyon dolar olan tedavi giderlerinin karşılanması için Tekirdağ Valiliği´nden onay alınarak yardım kampanyası başlatıldı.

Çocuğunun hastalığı nedeniyle tekstil fabrikasındaki işini bırakmak zorunda kaldığını anlatan Remziye Sert, oğlunun ölüm kalım mücadelesi verdiğini söyledi. Sert, "Aile olarak artık SMA hastalığının mücadelecisiyiz ve savaşçısıyız. İnşallah el birliğiyle, hep birlikte bu savaşı, mücadeleyi kazanırız. 12 Mayıs itibarıyla bu hastalığı öğrendiğimiz gibi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildik, şu an tedavi aşamasındayız. Bize doktorlarımız ilk 4 ay, 2 haftada bir ilacın uygulanması gerektiğini söylediler. Ama bizler ilacımızın ilk dozunu dahi alamadık ve almak için beklemekteyiz. Acilen bu ilacımızı almak zorundayız. Oğlum kendi kendine otururken düşmeye başladı. Ayakta duramamaya başladı. Oyun oynarken oynamamaya başladı. Günden güne gözümüzün önünde erimeye başladı. Hulusi, arkadaşları ve ağabeyi gibi oynamak, zıplamak istiyor ama maalesef. Onun hastalığı bedeninden mücadelesinden daha büyük. Oğlumun bu hastalığa yenik düşmesini istemiyorum. Almamız gereken ilacımız; Zolgensma ilacı, dünyanın en pahalı ilacı, bu da Dubai'de var. Bu ilacı en kısa zamanda alıp, kullanması lazım. Yoksa günden güne eriyip öleceğini söylediler" dedi.

'HULUSİ'NİN KAHRAMAN OLUN, ELİNDEN TUTUN'

Oğulları için yardım beklediklerini ifade eden Sert, "Bebeğimin günden güne gözümüzün önünde daha fazla eriyip, ölmesini istemiyorum. Devlet büyüklerimize sesleniyorum, yardımlarınızı bizden esirgemeyin. Türkiye'de anneler, babalar, herkes desteklerini bizden esirgemesin. Yardımlarınızı bekliyoruz. Lütfen Hulusi'nin kahraman olun, elinden tutun. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

Mustafa Sert de oğlunun günden güne gözlerinin önünde eridiğini belirterek, "Evlat acısı çekmek çok zormuş. Bana bu acıyı yaşatmayın. Lütfen bizlere yardım edin. Perişanız, oğlumuzun ölümünü beklemek istemiyoruz. Oğlumun yaşı ve kilosu ilerlemeden ilacına kavuşması lazım. Bizim 4-5 ay içinde bu parayı toplayıp tedavisine başlamamız lazım" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Malkara Murat YAYIN

2023-08-08 11:11:24