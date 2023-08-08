Tekirdağ'daki fabrika yangını 9 saatte söndürüldü

Mehmet YİRUN-Onur KAYA/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kimya fabrikasında çıkan yangın, 9 saatte tamamen söndürüldü.

Veliköy Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kimya fabrikasında, dün saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Ekipler alevlere müdahale ederken, fabrika çevresinde de jandarma önlem aldı. Çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerine, İstanbul'dan çağırılan 10 itfaiye ekibi de katıldı. Patlamaların da yaşandığı fabrikadaki yangın, 3 saat sonra kısmen kontrol altına alındı. Fabrika içindeki söndürme çalışmaları ise 9 saat sürdü. Tamamen söndürülen fabrikada soğutma çalışmaları da yapıldı. AFAD ekipleri de fabrikada kimyasal sızıntı olup olmadığını kontrol etti. Yangında fabrika, tamamen kullanılamaz hale geldi.

'ÇIKIŞ NEDENİYLE İLGİLİ NET BİR BİLGİMİZ YOK'

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım da bölgeye gelip, çalışmaları takip etti. Fabrikada araç içi temizleme malzemeleri ile kimyasal ürünlerin imal edildiğini belirten Yıldırım, "Yangının çıkış nedeniyle ilgili net bir bilgimiz yok. Fabrika sahiplerinin de bu konuda net bir bilgisi yok. Tabii ki aerosollu ürünler çabuk parlayabilen ürünler; burada çok dikkatli çalışılıyor. Büyük bir ihtimalle elektrik ile alakalı bir sorunun olabileceğinden bahsettiler. Ekipler, incelemelerini devam ettiriyor. İnceleme ve araştırmaların ardından yangının çıkış sebebi ortaya konulacaktır" dedi.(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Onur KAYA

2023-08-08 12:23:07