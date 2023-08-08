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        Dalıştayken evinden yapılan hırsızlık kamerada

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 13:31
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        Dalıştayken evinden yapılan hırsızlık kamerada
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        Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- TEKİRDAĞ'da yaşayan Cengiz Şerbetçi (42), daha önceden arkadaşları aracılığıyla tanıştığı F.U.(35) adlı kadının evinden 4 bin 500 dolar ve eşya hırsızlığını evinin çevresindeki güvenlik kamerası görüntüleri ile ortaya çıkarıp, polise şikayette bulundu.

        Süleymanapaşa ilçesi Değirmenaltı Mahallesi'nde ikinci el eşya alım satımı yapan ve dalış sporu yapan Cengiz Şerbetçi, daha önce tanıştıkları F.U.,  adlı kadının evine girerek, 4 bin 500 dolar parası ile bazı eşyalarını çaldığı iddiasıyla polise şikayette bulundu. 1 Ağustos'ta yaşanan hırsızlıkla ilgili Şerbetçi, para ve eşyalarının çalınmasının ardından evinin çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde F.U.'nun sabah erken saatlerde eve girip, aldığı eşyaları çamaşır sepetine koyarak götürmesi yer aldı. Hırsızlığı daha önce arkadaşları aracılığıyla gelen F.U.'nun yaptığını belirleyen Şerbetçi, güvenlik kamerası görüntülerini de polise teslim etti.  Bekar olan ve yalnız yaşayan Şerbetçi, F.U.'nun daha önce evine geldiğini ve kapının önüne sakladığı anahtarın yerini de öğrendiğini belirterek, "Ben dalış yapıyorum. Dalışa gidip geldikten sonra evimde bazı eşyalarımın ve özellikle kilitlediğim dolabın içinde 4 bin 500 doların olmadığını gördüm. Bunun üzerine evimin çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldım. Kamera kayıtlarından da zaten anlaşılıyor. 3-4 günlük bir kamera kaydını izledim, girdiğini ve çıktığını çok net bir şekilde görünce anladım kendisinin olduğunu. Eşyaları çamaşır sepetine yüklemiş, taşıyamayacak kadar doldurmuş. Sürükleyerek götürmüş, güvenlik kamerasında görülüyor" dedi.

        'ARAYIP EVİN BOŞ OLDUĞUNU ÖĞRENDİ'

        Hırsızlığı yaptığı iddia edilen F.U.'nun olaydan bir önce kendisini aradığını ifade eden Cengiz Şerbetçi, "Kadını daha önceden tanıyorum. Bir arkadaşım aracılığı ile gelmişti. Olaydan bir gün önce bana ne yapacağımı sorması üzerine ben de eve gelmeyeceğimi söyledim. Evimin boş olduğunu anlayınca planını yapmış muhtemelen" dedi. Şerbetçi'nin şikayeti üzerine polis F.U.'yu yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN

        2023-08-08 13:30:53

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