Şarköy'de 2 gün denize girmek yasaklandı

Nuri ÇAĞLAR/ŞARKÖY (Tekirdağ), (DHA)METEOROLOJİ'nin fırtına uyarısının ardından Tekirdağ'ın turistik ilçesi Şarköy'de bugün ve yarın olmak üzere 2 gün denize girmek yasaklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, şiddetli fırtına uyarısında bulundu. Uyarının ardından Şarköy Kaymakamı Hakan Kılınçkaya başkanlığında toplanan Hıfzıssıhha Komisyonu, aldığı kararla bugün ve yarın ilçede denize girilmesini yasakladı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Şarköy Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın da fırtına uyarısı yaptığı belirtilerek, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Müdürlüğü tarafından 8-9 Ağustos 2023 tarihlerinde bölgemizde şiddetli fırtına olacağı uyarısı nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini temin etmek amacıyla ilçemiz sınırları içerisindeki plajların halkımızın kullanımına kapatılmasına karar verildi" denildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Sarköy Nuri ÇAĞLAR

2023-08-08 17:29:15