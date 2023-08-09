Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Fırtınanın etkili olduğu Şarköy'de 'denize girmeyin' anonsu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fırtınanın etkili olduğu Şarköy'de 'denize girmeyin' anonsu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nuri ÇAĞLAR/ŞARKÖY (Tekirdağ), (DHA)METEOROLOJİ'nin fırtına uyarısının ardından denize girmenin yasaklandığı Tekirdağ'ın turistik ilçesi Şarköy'de bugün yer yer fırtına etkili oldu. Belediyeden yapılan anonslarla bölgedekilerin denize girmemeleri istendi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, şiddetli fırtına uyarısında bulundu. Uyarının ardından Şarköy Kaymakamı Hakan Kılınçkaya başkanlığında toplanan Hıfzıssıhha Komisyonu, aldığı kararla dün ve bugün ilçede denize girilmesini yasakladı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Şarköy Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın da fırtına uyarısı yaptığı belirtilerek, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Müdürlüğü tarafından 8-9 Ağustos 2023 tarihlerinde bölgemizde şiddetli fırtına olacağı uyarısı nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini temin etmek amacıyla ilçemiz sınırları içerisindeki plajların halkımızın kullanımına kapatılmasına karar verildi" denildi.

        Bugün yer yer kuvvetli fırtınanın etkili olduğu ilçede, vatandaşlar plajlarda denize girmedi. Fırtına nedeniyle, Marmara Denizi'nde gemilerin Şarköy açıklarında demirlediği görüldü. Şarköy Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, botlarla sahil kesiminde gün boyu denetlemede bulundu. Belediye ses yayın cihazından da Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın uyarı anonsu yapıldı. Anonsta, "Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan duyuru. Bugün bölgemizde fırtına beklendiğinden dolayı ilçemiz sınırları içindeki plajlar halkımızın can güvenliğini sağlamak açısından kullanıma kapatılmış olup, denize girmek tehlikesi ve yasaktır" denildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Sarköy Nuri ÇAĞLAR

        2023-08-09 15:24:46

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Suç örgütleri gözünü motosiklete dikti!
        Suç örgütleri gözünü motosiklete dikti!
        Bakan Yerlikaya'dan o trafik polisine yeni motosiklet!
        Bakan Yerlikaya'dan o trafik polisine yeni motosiklet!
        Kiracıya cinsel içerikli mesajlarla tehdit iddiası!
        Kiracıya cinsel içerikli mesajlarla tehdit iddiası!
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Hakim Ziyech bombası
        Hakim Ziyech bombası
        Taksi tarifesinde "zam" görüşmesi
        Taksi tarifesinde "zam" görüşmesi
        Covid-19'un yeni varyantı Eris hızla yayılıyor
        Covid-19'un yeni varyantı Eris hızla yayılıyor
        AK Parti'de kongre tarihi belli oldu
        AK Parti'de kongre tarihi belli oldu
        O kentimizde denize girmek yasaklandı!
        O kentimizde denize girmek yasaklandı!
        TMO silosundaki patlamadan acı haber!
        TMO silosundaki patlamadan acı haber!
        Instagram'da ayda 21 saat geçiriyoruz! Beyni nasıl etkiliyor?
        Instagram'da ayda 21 saat geçiriyoruz! Beyni nasıl etkiliyor?
        Messi ile kıyasladılar! 5 kişilik listede...
        Messi ile kıyasladılar! 5 kişilik listede...
        Sıcaklar vurdu! 50 araçta yangın çıktı
        Sıcaklar vurdu! 50 araçta yangın çıktı
        Zaynutdinov ve Eric Bailly atağı
        Zaynutdinov ve Eric Bailly atağı
        ABD'de 1,58 milyar dolarlık 'Mega Millions'ı bir kişi kazandı
        ABD'de 1,58 milyar dolarlık 'Mega Millions'ı bir kişi kazandı
        "Sahada Şampiyonlar Ligi takımı vardı"
        "Sahada Şampiyonlar Ligi takımı vardı"
        Vekalet savaşının yeni sahnesi... 
        Vekalet savaşının yeni sahnesi... 
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?
        Konserleri iptal oldu
        Konserleri iptal oldu
        'Günübirlik' kiralamaya 'Basit Konaklama Belgesi'
        'Günübirlik' kiralamaya 'Basit Konaklama Belgesi'

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da ev yangınına müdahale eden itfaiye ekiplerine engel olan 2 kişi...
        Tekirdağ'da ev yangınına müdahale eden itfaiye ekiplerine engel olan 2 kişi...
        İkiz plakalı TIR'la 25 ton un hırsızlığı
        İkiz plakalı TIR'la 25 ton un hırsızlığı
        Tekirdağ'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Tekirdağ'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Tekirdağ'da çalınan bir kamyon un İstanbul'da ele geçirildi
        Tekirdağ'da çalınan bir kamyon un İstanbul'da ele geçirildi
        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'daki göletlere 492 bin sazan bırakıldı
        Tekirdağ'daki göletlere 492 bin sazan bırakıldı