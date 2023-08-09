Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Tekirdağ´da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştığı kaza kamerada: 1 ölü, 2 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 21:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ´da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştığı kaza kamerada: 1 ölü, 2 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şafak TAŞOYAR/ MARMARAEREĞLİSİ (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ´ın Marmaraereğlisi ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, biri çocuk 2 kişi yaralandı. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 20.00 sıralarında Marmarereğlisi´nin Yeniçiftlik Mahallesi´nde meydana geldi. C.G. yönetimindeki 17 HB 600 plakalı yolcu otobüsü, yolun soluna dönüş yapmak isteyen Tuğba Çağlar (40) yönetimindeki 59 ZD 966 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki evin bahçe duvarına çarptı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ve jandarma ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Tuğba Çağlar´ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobilde yaralanan Mehtap Tunç (46) ve Ece Çağlar (6), ambulansla Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

        KAZA KAMERADA

        Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Jandarma otobüs sürücüsü C.G.´yi gözaltına alarak, soruşturma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Marmaraereğli Şafak TAŞOYAR

        2023-08-09 21:54:28

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fransa´da engelli bakımevinde yangın: Can kayıpları var
        Fransa´da engelli bakımevinde yangın: Can kayıpları var
        AK Parti'de kongre tarihi belli oldu
        AK Parti'de kongre tarihi belli oldu
        İlk haftanın hakemleri belli oldu!
        İlk haftanın hakemleri belli oldu!
        Borsada 'yeniden swap' rekoru
        Borsada 'yeniden swap' rekoru
        Şenol Güneş'ten flaş itiraf!
        Şenol Güneş'ten flaş itiraf!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Benzin bidonu mutfakta alev alınca facia yaşandı!
        Benzin bidonu mutfakta alev alınca facia yaşandı!
        İsmail Kartal'dan flaş sözler!
        İsmail Kartal'dan flaş sözler!
        Bakan Yerlikaya'dan o trafik polisine yeni motosiklet!
        Bakan Yerlikaya'dan o trafik polisine yeni motosiklet!
        6 numara geliyor! Kanat transferi de yolda
        6 numara geliyor! Kanat transferi de yolda
        Suç örgütleri gözünü motosiklete dikti!
        Suç örgütleri gözünü motosiklete dikti!
        Takipçisini ifşa etti
        Takipçisini ifşa etti
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Taksi tarifesinde "zam" görüşmesi
        Taksi tarifesinde "zam" görüşmesi
        Hakim Ziyech bombası
        Hakim Ziyech bombası
        Instagram'da ayda 21 saat geçiriyoruz! Beyni nasıl etkiliyor?
        Instagram'da ayda 21 saat geçiriyoruz! Beyni nasıl etkiliyor?
        Messi ile kıyasladılar! 5 kişilik listede...
        Messi ile kıyasladılar! 5 kişilik listede...
        Vekalet savaşının yeni sahnesi... 
        Vekalet savaşının yeni sahnesi... 
        En yüksek fiyat artışı Türkiye'de
        En yüksek fiyat artışı Türkiye'de
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yar...
        Tekirdağ'da otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yar...
        Tekirdağ'da denize giren iki kişi boğuldu
        Tekirdağ'da denize giren iki kişi boğuldu
        Tekirdağ'da "Süleymanpaşa Millet Bahçesi" açılış için gün sayıyor
        Tekirdağ'da "Süleymanpaşa Millet Bahçesi" açılış için gün sayıyor
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Fırtınanın etkili olduğu Şarköy'de 'denize girmeyin' anonsu
        Fırtınanın etkili olduğu Şarköy'de 'denize girmeyin' anonsu
        Tekirdağ'da ev yangınına müdahale eden itfaiye ekiplerine engel olan 2 kişi...
        Tekirdağ'da ev yangınına müdahale eden itfaiye ekiplerine engel olan 2 kişi...