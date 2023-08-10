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        Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs bariyere çarptı: 4 yaralı

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 15:53
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        Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs bariyere çarptı: 4 yaralı
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        Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesi TEM Otoyolu'nda kapalı kasa minibüsün bariyere çarpıp yan yattığı kazada sürücü Eyüp B. ile 3 kaçak göçmen yaralandı. Kazadan yaralanmadan kurtulan ve kaçan 11 göçmeni yakalamak için çalışma başlatıldı.

        İstanbul'dan Edirne istikametine giden Eyüp B.'nin kullandığı 34 US 3658 plakalı kapalı kasa minibüs, TEM Otoyolu'nun Çerkezköy ilçesi yakınlarında sürücüsünün kontrolden çıkarak bariyere çarpıp yan yattı. Kazada sürücü Eyüp B. ile 3 göçmen yaralandı. Araçta bulunan ve kazayı yara almadan atlatan 11 göçmen ise kaçtı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Çorlu ve Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, kaza yapan araçtan çıktıktan sonra kaçan göçmenleri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN

        2023-08-10 15:52:11

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