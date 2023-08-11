Doğal gaz borusu patladı; yangın üzerine kum dökülerek söndürüldü

Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da, su kuyusu açma çalışmasında sondaj makinesi doğal gaz borusunu patlattı. Gaz alev alırken, itfaiyeciler yangını suyla kontrol alınamayınca üzerine kum dökerek söndürdü.

Süleymanpaşa ilçesi Atatürk Mahallesi 209'uncu Sokak'taki sitede, yüzme havuzu yapılması için su kuyusu açılırken sondaj makinesinin çalışması sırasında doğal gaz borusu patladı. Patlamanın ardından borudan çıkan gaz bir anda alev aldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlere suyla müdahale etti. Alevler kontrol altına alınamayınca bu kez kepçeyle üzerine kum dökülüp yangın söndürüldü.

Olay yerine gelen Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım Tekirdağ İşletme Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki gaz akışını kesti. Ekipler, alevlerin söndürülmesinin ardından da borunun onarım çalışmalarına başladı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN

2023-08-11 16:42:45