Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Doğal gaz borusu patladı; yangın üzerine kum dökülerek söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 16:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğal gaz borusu patladı; yangın üzerine kum dökülerek söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da, su kuyusu açma çalışmasında sondaj makinesi doğal gaz borusunu patlattı. Gaz alev alırken, itfaiyeciler yangını suyla kontrol alınamayınca üzerine kum dökerek söndürdü.

        Süleymanpaşa ilçesi Atatürk Mahallesi 209'uncu Sokak'taki sitede, yüzme havuzu yapılması için su kuyusu açılırken sondaj makinesinin çalışması sırasında doğal gaz borusu patladı. Patlamanın ardından borudan çıkan gaz bir anda alev aldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlere suyla müdahale etti. Alevler kontrol altına alınamayınca bu kez kepçeyle üzerine kum dökülüp yangın söndürüldü.

        Olay yerine gelen Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım Tekirdağ İşletme Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki gaz akışını kesti. Ekipler, alevlerin söndürülmesinin ardından da borunun onarım çalışmalarına başladı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN

        2023-08-11 16:42:45

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TFF'den Avrupa'da 5 takım müjdesi!
        TFF'den Avrupa'da 5 takım müjdesi!
        Ağrı'dan Bodrum'a uzanan cinayette sıcak gelişme!
        Ağrı'dan Bodrum'a uzanan cinayette sıcak gelişme!
        "OVP'de yol haritasını açıklayacağız"
        "OVP'de yol haritasını açıklayacağız"
        İftiraya uğrayan doktordan çarpıcı açıklamalar!
        İftiraya uğrayan doktordan çarpıcı açıklamalar!
        Kartlı harcamalarda ortalama ödeme tutarı enflasyonu ikiye katladı
        Kartlı harcamalarda ortalama ödeme tutarı enflasyonu ikiye katladı
        Kan donduran olay! 80 yaşında evlat katili!
        Kan donduran olay! 80 yaşında evlat katili!
        O anları kaydetti! Eski eşinden biber gazı sıkarak kurtuldu
        O anları kaydetti! Eski eşinden biber gazı sıkarak kurtuldu
        40 gün sürecek! Galata yenileniyor
        40 gün sürecek! Galata yenileniyor
        92 yıllık evlilik sözleşmesini müzeye bağışladı
        92 yıllık evlilik sözleşmesini müzeye bağışladı
        Cam fabrikasında dev yangın!
        Cam fabrikasında dev yangın!
        Her şeyi değiştirdi
        Her şeyi değiştirdi
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        "Enflasyonla mücadele ederken resesyona düşmeme çabamız var"
        "Enflasyonla mücadele ederken resesyona düşmeme çabamız var"
        "Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam"
        "Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam"
        'Kent tarımı modeli yaygınlaştırılacak'
        'Kent tarımı modeli yaygınlaştırılacak'
        'Sonsuz yaşam' arayışındaki milyoner: Günde 111 hap içiyorum
        'Sonsuz yaşam' arayışındaki milyoner: Günde 111 hap içiyorum
        Yangın sonrası Hawaii küle döndü
        Yangın sonrası Hawaii küle döndü
        "Kasımda 40-50 bin deprem konutunu teslim ederiz"
        "Kasımda 40-50 bin deprem konutunu teslim ederiz"
        Hatay’ın filiz sürgünü
        Hatay’ın filiz sürgünü
        "Her fiyattan konut satılıyordu, bu dönem bitti"
        "Her fiyattan konut satılıyordu, bu dönem bitti"

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da bıçaklı kavgada 2 kişi ağır yaralandı
        Tekirdağ'da bıçaklı kavgada 2 kişi ağır yaralandı
        Tekirdağ'da tarihi eser operasyonunda heykel ve sütun ele geçirildi
        Tekirdağ'da tarihi eser operasyonunda heykel ve sütun ele geçirildi
        Tekirdağ'da iş makinesinin doğalgaz borusunu patlatması sonucu çıkan yangın...
        Tekirdağ'da iş makinesinin doğalgaz borusunu patlatması sonucu çıkan yangın...
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da Bıyıkali Göleti'nin su seviyesi azaldı
        Tekirdağ'da Bıyıkali Göleti'nin su seviyesi azaldı
        Tekirdağ'da terör örgütü DEAŞ üyesi firari hükümlü yakalandı
        Tekirdağ'da terör örgütü DEAŞ üyesi firari hükümlü yakalandı