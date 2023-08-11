Apartman yöneticisi kavga ettiği anne ile oğlunu bıçakla yaraladı

Mehmet YİRUN/ ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde apartman yöneticisi Hakan Ağyar'ın çıkan tartışma sırasında bıçakla saldırdığı komşusu A.Ç. ile annesi H.Ç. yaralandı. Tedavi altına alınan yaralılardan A.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, şüpheli Ağyar, çıkarıldığı mahkemece 'Adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Çorlu'nun Nusratiye Mahallesi Menekşe Sokak üzerinde bir apartmanda yönetici olan Hakan Ağyar ile binada oturan A.Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında yönetici Ağyar, üzerindeki bıçakla A.Ç.'yi sırt ve karın bölgesinden yaraladı. Oğlu A.Ç.'yi korumaya çalışan anne H.Ç. de aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan anne ile oğlu Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralılardan A.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis tarafından gözaltına alınan Hakan Ağyar'ın ifadesinde, daha önce A.Ç.'nin kendisini bıçakla yaraladığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ağyar, çıkarıldığı hakimlikte, 'Adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2023-08-11 18:49:49