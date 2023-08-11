Tekirdağ´da jandarma operasyonunda 25 tabanca ele geçirildi; 1 gözaltı

Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ´ın Ergene ilçesinde jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği baskında ruhsatsız 25 tabanca ile 1 tüfek ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri O.Y.´nin evinde çok sayıda silah bulunduğunu ve satışını yaptığını belirledi. Jandarma ekiplerinin Marmaracık Mahallesi´nde oturan O.Y.´nin evinde ve aracında yaptığı aramada ruhsatsız 7.65 çapında 25 tabanca ile 1 av tüfeği ele geçirdi. Gözaltına alınan O.Y. ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN

2023-08-11 23:56:08