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        Tekirdağ´da jandarma operasyonunda 25 tabanca ele geçirildi; 1 gözaltı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 23:57
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        Tekirdağ´da jandarma operasyonunda 25 tabanca ele geçirildi; 1 gözaltı
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        Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ´ın Ergene ilçesinde jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği baskında ruhsatsız 25 tabanca ile 1 tüfek ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri O.Y.´nin evinde çok sayıda silah bulunduğunu ve satışını yaptığını belirledi. Jandarma ekiplerinin Marmaracık Mahallesi´nde oturan O.Y.´nin evinde ve aracında yaptığı aramada ruhsatsız 7.65 çapında 25 tabanca ile 1 av tüfeği ele geçirdi. Gözaltına alınan O.Y. ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN

        2023-08-11 23:56:08

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