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        Satın aldıklarının parasını vermeyip, büfeci ile yanındakileri darbettiler; saldırı anı kamerada

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 20:17
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        Satın aldıklarının parasını vermeyip, büfeci ile yanındakileri darbettiler; saldırı anı kamerada
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        Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde büfeden alışveriş yapan 3 kişi, tartıştıkları büfeci ile yanında bulunan kişiyi önce darbetti, ardından tehdip edip tabanca iş yerine rastgele ateş açtı. İşyerinden ayrıldıktan kısa süre sonra saldırganlardan 2'si tekrar büfeye gelip içeride bulunan 2 kişi ile bunlara yardıma gelen bir başka esnafı bir kez daha derbedip gitti. Yaşanan saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Olay, sabah saat 05.50 sıralarında Çorlu'nun Şeyhsinan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir büfede meydana geldi. Büfeye gelen T.A., K.P. ve E.Ç., alışveriş yaptıktan sonra aldıklarını veresiye yazdırmak istedi. Büfeci O.G.'nin hesabın kime yazılacağını sorması üzerine tartışma çıktı. Bu sırada 3 kişi büfeci O.G. ile yanında bulunan kişiye tekme, yumruk ve içki şişeleriyle saldırıp, darbetti. Ardından içlerinden biri üzerindeki tabancayı çıkarıp, saldırdıkları 2 kişiye doğrultarak tehdit etti. Bu kişi büfeden çıkarken de tabanca ile içeriye doğru ateş açtı. Açılan ateşte şans eseri kurşunlar kimseye isabet etmedi. Olayı gören başka bir esnaf ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. 

        'İKİNCİ SALDIRI İÇİN GERİ DÖNDÜLER'

        Bu sırada uğradıkları şişeli ve yumruklu saldırıda yaralanan 2 kişi büfe önünde sağlık ekiplerini beklerken, geri dönen saldırganlardan ikisi bu kez komşu esnaf A.D.'ye tekme ve yumruklarla saldırıp yaraladı. Saldırganların büfedeki silahlı tehdit, ateş açması, şişe ile saldırması ve büfe önünde diğer esnafa tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan 3 kişi sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Polis, olayın ardından kaçan T.A., K.P. ve E.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

        2023-08-14 20:16:17

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