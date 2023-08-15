Satın aldıklarının parasını vermeyip, büfeci ile yanındakileri darbeden 2 kişi tutuklandı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde büfeden alışveriş yapan 2 kişi, tartıştıkları büfeci ile yanında bulunan kişiyi önce darbetti, ardından tehdip edip tabancayla iş yerinde rastgele ateş açtı. İşyerinden ayrıldıktan kısa süre sonra tekrar büfeye gelip içeride bulunan 2 kişi ile bunlara yardıma gelen bir başka esnafı bir kez daha darbettikken sonra yakalanan T.A. ve K.P., 'Gece vakti silahlı yağma' suçundan mahkemece tutuklandı.

Çorlu'nun Şeyhsinan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir büfeye dün sabah saatlerinde gelen T.A. ve K.P., alışveriş yaptıktan sonra aldıklarını veresiye yazdırmak istedi. Büfeci O.G.'nin hesabın kime yazılacağını sorması üzerine tartışma çıktı. Bu sırada 2 kişi büfeci O.G. ile yanında bulunan kişiye tekme, yumruk ve içki şişeleriyle saldırıp, darbetti. Ardından içlerinden biri üzerindeki tabancayı çıkarıp, saldırdıkları 2 kişiye doğrultarak tehdit etti. Bu kişi büfeden çıkarken de tabanca ile içeriye doğru ateş açtı. Açılan ateşte şans eseri kurşunlar kimseye isabet etmedi. Olayı gören başka bir esnaf ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

'İKİNCİ SALDIRI İÇİN GERİ DÖNDÜLER'

Bu sırada uğradıkları şişeli ve yumruklu saldırıda yaralanan 2 kişi büfe önünde sağlık ekiplerini beklerken, geri dönen iki saldırgan 2 yaralıya ve komşu esnaf A.D.'ye de tekme ve yumruklarla tekrar saldırdı. Saldırganların büfedeki silahlı tehdit, ateş açması, şişe ile saldırması ve büfe önünde diğer esnafa da tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan 3 kişi sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, olayın ardından kaçan T.A. ve K.P.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli savcılık sorgusunun ardından, 'Gece vakti silahlı yağma' suçundan sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklandı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2023-08-15 18:19:33