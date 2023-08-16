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        Otomobil, istinat duvarına çarptı; 2'si çocuk, 4 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 13:10
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        Otomobil, istinat duvarına çarptı; 2'si çocuk, 4 yaralı
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        Şafak TAŞOYAR/MARMARAEREĞLİSİ (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yol kenarındaki istinat duvarına çarpıp, ters dönen otomobildeki aynı aileden 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 10.00 sıralarında Sultanköy Mahallesi TOKİ konutları mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan Tekirdağ yönüne giden Mehmet Nas (39), yönetimindeki 34 EUF 198 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Ters dönen otomobilde sürücü Nas, eşi Gül, çocukları Abdullah ve Zehra Nas, yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Marmaraereğli Şafak TAŞOYAR

        2023-08-16 13:09:27

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