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        Evinde uyuşturucuyla yakalanıp, tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 13:22
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        Evinde uyuşturucuyla yakalanıp, tutuklandı
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        Nuri ÇAĞLAR/ŞARKÖY (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde, evinde uyuşturucuyla yakalanan Çetin Savaş (28), tutuklandı. Farklı suçlardan 40 kaydı bulunan Savaş´ın, sosyal medya hesaplarından silahlı fotoğraf paylaştığı görüldü.

        Şarköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede düzenlenecek müzik festivali öncesi, yaşanacak nüfus yoğunluğu nedeniyle önlemleri artırıp, ilçe girişlerinde denetim yaptı. Uyuşturucu suçlarından kaydı bulunan şüphelileri de teknik takibe alan polis, Çetin Savaş'ın da İstanbul'dan ilçeye uyuşturucu getirip piyasaya süreceğini belirledi. Savaş, Camikebir Mahallesi'nde bulunduğu adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Evdeki aramada da 2,07 gram esrar, 1,80 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, polis rozeti, 2 tabanca, 10 mermi ve 2 bıçak ele geçirildi.

        Sosyal medya hesaplarından tabanca ve tüfekle fotoğraf paylaştığı belirlenen Savaş'ın, 'Uyuşturucu temin etmek', 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçlarının da aralarında olduğu 40 ayrı suç dosyasının bulunduğu belirlendi.

        Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Çetin Savaş, çıkarıldığı mahkemede, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etmek', 'Uyuşturucu ticareti yapmak', 'Uyuşturucu kullanmak', 'Uyuşturucu madde bulundurmak' suçlarından tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Sarköy Nuri ÇAĞLAR

        2023-08-19 13:21:44

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