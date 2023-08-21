Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Otomobil üst geçidin ayağına çarptı; anne öldü, bebeği ve eşi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 14:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobil üst geçidin ayağına çarptı; anne öldü, bebeği ve eşi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde üst geçidin ayağına çarpan otomobildeki ziraat mühendisi Yeşim Yarar Özsayın (36), hayatını kaybetti, eşi A.Ö. ile bebekleri K.Ö., ağır yaralandı.

        Kaza, saat 04.00 sıralarında Çorlu-İstanbul kara yolu Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. A.Ö.´nün kontrolünü yitirdiği 59 AFF 193 plakalı otomobil, üst geçidin beton ayağına çarptı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, araçta sıkışan Yeşim Yarar Özsayın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Özsayın'ın ağır yaralanan eşi A.Ö. ile bebeği K.Ö. ise Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Devlet Su İşleri'nde (DSİ) ziraat mühendisi olduğu belirtilen Yeşim Yarar Özsayın'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN

        2023-08-21 14:17:10

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emekli maaşlarına ilişkin kritik mesaj
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emekli maaşlarına ilişkin kritik mesaj
        Beşiktaş Zaynutdinov'u TFF'ye bildirdi
        Beşiktaş Zaynutdinov'u TFF'ye bildirdi
        Daha 16 yaşında... 3 gündür haber yok! Neredesin Fatma?
        Daha 16 yaşında... 3 gündür haber yok! Neredesin Fatma?
        Türkiye'de Covid-19 vakalarında artış var mı?
        Türkiye'de Covid-19 vakalarında artış var mı?
        İğne deliğinden çıkarıyor!
        İğne deliğinden çıkarıyor!
        Arsa ve tarla satışlarında rekor
        Arsa ve tarla satışlarında rekor
        F.Bahçe 2'de 2 peşinde! Kartal'ın 11'i
        F.Bahçe 2'de 2 peşinde! Kartal'ın 11'i
        4 kişiyi 15.5 milyon TL dolandırdı! İşte belediye personeline istenen ceza!
        4 kişiyi 15.5 milyon TL dolandırdı! İşte belediye personeline istenen ceza!
        Telefon sinyali kesilmiş! Kayıp öğretmen ormanda aranıyor!
        Telefon sinyali kesilmiş! Kayıp öğretmen ormanda aranıyor!
        Palalı vahşette ifade ortaya çıktı!
        Palalı vahşette ifade ortaya çıktı!
        Beşiktaş'ın iptal edilen golü ve penaltı pozisyonu için ne dediler?
        Beşiktaş'ın iptal edilen golü ve penaltı pozisyonu için ne dediler?
        Orman yangınları sürüyor: Yunanistan'da bir kişi öldü!
        Orman yangınları sürüyor: Yunanistan'da bir kişi öldü!
        Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole uçtu: 12 ölü, 19 yaralı
        Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole uçtu: 12 ölü, 19 yaralı
        'Gerçekçi bir teklifle gelinmelidir'
        'Gerçekçi bir teklifle gelinmelidir'
        İstanbul'da nüfus arttı, baraj sayısı aynı kaldı; doluluk düştü
        İstanbul'da nüfus arttı, baraj sayısı aynı kaldı; doluluk düştü
        Fatih Camii'nin gizli hazinesi görüntülendi
        Fatih Camii'nin gizli hazinesi görüntülendi
        Livakovic'in geliş tarihi belli oldu!
        Livakovic'in geliş tarihi belli oldu!
        Faizin getirisi doların getirisini geçecek mi?
        Faizin getirisi doların getirisini geçecek mi?
        Teoman'dan eleştirilere cevap
        Teoman'dan eleştirilere cevap
        KKM'de çözülme için 13 puanlık marj
        KKM'de çözülme için 13 puanlık marj

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da üst geçidin ayağına çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yar...
        Tekirdağ'da üst geçidin ayağına çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yar...
        Tekirdağ'da ayağına misina dolanan martıyı vatandaşlar kurtardı
        Tekirdağ'da ayağına misina dolanan martıyı vatandaşlar kurtardı
        Tekirdağ Valisi Soytürk, esnafı ziyaret etti
        Tekirdağ Valisi Soytürk, esnafı ziyaret etti
        Tekirdağ'da gaz sızıntısı şüphesiyle apartman sakinleri tahliye edildi
        Tekirdağ'da gaz sızıntısı şüphesiyle apartman sakinleri tahliye edildi
        Çorluspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
        Çorluspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
        Tekirdağ'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
        Tekirdağ'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü